Dove vedere Atalanta Napoli: diretta tv e streaming

Dove vedere Atalanta Napoli: verso il match

Archiviata la ventiduesima giornata di Serie A, è arrivata l’ora della ventitreesima. In questo turno di campionato l’Atalanta di Gasperini ospiterà il Napoli di Gattuso, per una delle sfide più importanti della giornata. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria per 1 a 0 ottenuta nell’ultimo turno: l’Atalanta contro il Cagliari, il Napoli contro la Juventus. Le due compagini si trovano entrambe a 40 punti in classifica: l’Atalanta al sesto posto, il Napoli al quinto per questione di differenza reti. È dunque un match che ha aria di Champions League. Proprio alla Champions dovrà pensare inevitabilmente l’Atalanta, la quale affronterà il Real Madrid pochi giorni dopo la partita col Napoli. I partenopei, impegnati in Europa League e già costretti alla rimonta dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il Granada, non stanno vivendo affatto un ottimo momento in termini di infortuni e sfortune: sono addirittura 8 gli indisponibili per Gattuso, quasi tutti uomini chiave per zone nevralgiche del campo.

Dove vedere Atalanta Napoli: l’orario del match

La sfida tra Atalanta e Napoli andrà in scena Domenica 21 Febbraio alle ore 18:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Gewiss Stadium di Bergamo. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Atalanta Napoli

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match sui canali 202 (Sky Sport Serie A), 249 e 251 del decoder di Sky. Il match sarà visibile in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc.