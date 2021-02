Dove vedere Bologna Benevento, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Dove vedere Bologna Benevento, presentazione del match. Questa sera, alle ore 20.45, allo stadio “Dall’Ara”, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospiterà il Benevento di Filippo Inzaghi, il match è valido per la 22.a giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 23 punti ottenendo in 21 giornate disputate 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Il Bologna è reduce dal successo per 3-0, ottenuto nel derby emiliano contro il Parma nel match giocato al “Tardini”. I campani, invece, sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Sampdoria nel match giocato allo stadio “Vigorito”.

Bologna-Benevento sarà diretta dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, coaudiuvato dai signori Imperiale e Scarpa, mentre il quarto uomo sarà Sozza. Var ed Avar saranno Orsato e Meli.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-BENEVENTO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi.



Dove vedere Bologna Benevento, diretta TV e streaming

Il match Bologna Benevento, valevole per la 22.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale), Sky Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Il match che si giocherà domani sera al "Dall'Ara" sarà il secondo precedente tra felsinei e campani a Bologna. Nell'unico precedente registriamo un netto successo del Bologna per 3-0.