Dove vedere Genoa Verona in tv e in streaming, 23^ giornata Serie A: SKY o DAZN?

DOVE VEDERE GENOA VERONA TV E STREAMING: ROSSOBLU CHE NON PERDONO DAL 6 GENNAIO – Il numero “6” è un numero ricorrente per descrivere il momento del Genoa: il Grifone, infatti, non perde dal 6 gennaio, esattamente da 6 giornate. Il Verona, due posizioni sopra il Genoa ma ben otto punti più in alto, ha invece ritrovato il successo dopo due sconfitte con prestazioni horror annesse: la vittoria sul Parma ha ridato slancio ad una squadra che stava iniziando un pochino ad adagiarsi sui propri risultati. Genoa-Hellas Verona è anche la sfida di Ivan Juric, ma anche di Darko Lazovic e di Miguel Veloso, di Sturaro e di Bessa, di Gunter e di Salcedo: sono tutti ex Genoa, che il tecnico serbo si è portato in Veneto dopo la sua esperienza sulla panchina del Grifone.

Genoa Verona dove vederla in tv e in streaming, quando si gioca

Il match Genoa-Verona si disputerà sabato 20 febbraio 2021, alle ore 18. La sfida andrà in scena allo stadio Marassi di Genova, casa del Grifone.

Genoa Hellas Verona tv e streaming, i precedenti

Ci sono 61 precedenti tra tutte le competizioni tra Genoa e Hellas Verona: gli scaligeri conducono 19 a 17 in fatto di vittorie, con 25 pareggi. In particolare, su 30 incontri a Marassi, sono 15 le vittorie rossoblu, a fronte di 11 pareggi e 4 affermazioni dei veneti.

L’ultima partita a Genova tra le due squadre è l’ultima giornata dello scorso campionato: la vittoria per 3-0 in favore del Genoa valse la salvezza per i grifoni.

Probabili formazioni Genoa Verona, le scelte di Ballardini e Juric

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Strootman, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Gunter; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna.

Dove vedere Genoa Verona in tv e in streaming: DAZN o SKY?

Il match Genoa-Verona sarà visibile su Sky, in diretta ed in esclusiva. Non sarà disponibile, invece, la diretta su Dazn. In streaming, sarà ovviamente possibile assistere alla partita attraverso Sky Go: utilizzando l’app, si potrà vedere Genoa-Hellas Verona sia su smartphone, che su pc e tablet.