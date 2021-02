Dove vedere Juventus Crotone, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Lunedì sera, alle ore 20.45, all’ “Allianz Stadium” di Torino nel monday night della 23.a giornata del campionato di Serie A si disputerà Juventus Crotone. Infatti si affronteranno i bianconeri di Andrea Pirlo e i calabresi di Giovanni Stroppa. Prima di scoprire dove vedere Juventus Crotone in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I bianconeri sono quarti con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Napoli nel match giocato al “Maradona”. I calabresi, invece, sono ultimi con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 16 sconfitte) e arrivano a questo match con quattro sconfitte consecutive alle spalle, l’ultima giunta allo “Scida” contro il Sassuolo (1-2).

Juventus-Crotone sarà diretta dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori De Meo e Fiore, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Var ed Avar saranno Banti e Di Iorio. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di lunedì sera, ecco un focus sulle probabili formazioni del match.

Juventus Crotone diretta TV e streaming

Il match Juventus Crotone, valevole per la 23.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale), Sky Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

I precedenti di Juventus-Crotone nella storia sono soltanto 3 con 3 vittorie dei bianconeri.