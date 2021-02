Probabili formazioni Juventus Crotone: Pirlo in emergenza difensiva, Stroppa vara il tridente

Nella 23.a giornata del campionato di Serie A all’ “Allianz Stadium” di Torino nel monday night scenderanno in campo la Juventus di Andrea Pirlo e il Crotone di Giovanni Stroppa. Le due squadre arrivano a disputare questo match in due momenti complicati per ragioni diverse. I bianconeri devono metabolizzare in fretta la sconfitta, subita al “Do Dragao” di Oporto contro la formazione portoghese di Sergio Conceicao, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Juventus che nell’ultimo turno di campionato ha perso al “Diego Armando Maradona” contro il Napoli per 1-0. I calabresi, invece, sono sempre più ultimi in classifica e non vincono da ben 4 gare, esattamente dal bel successo dello “Scida” per 4-1 contro il Benevento. Dopo aver indicato dove vedere Juventus Crotone in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Juventus Crotone probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Stroppa

QUI JUVENTUS- Pirlo si affiderà al consueto 4-4-2 con Szczesny tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Danilo, Demiral, De Ligt ed Alex Sandro; i due esterni saranno Chiesa e Bernardeschi con McKennie e Bentancur in mediana; i due attaccanti saranno Kulusevski (in vantaggio su Morata) e Ronaldo. Nei bianconeri non ci sarà lo squalificato Rabiot e salteranno il match dell’ Allianz anche gli infortunati Bonucci, Chiellini, Cuadrado ed Arthur

QUI CROTONE- Stroppa risponderà con il 4-3-3 con Cordaz in porta; i due terzini saranno Rispoli e Luperto con Djidji e Golemic al centro della difesa; in mezzo al campo agiranno Molina, Cigarini e Reca; il tridente offensivo sarà composto da Messias, Di Carmine ed Ounas. Nei calabresi non saranno della partita Benali e Coumo, infortunati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rispoli, Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Cigarini, Reca; Messias, Di Carmine, Ounas. All. Stroppa.