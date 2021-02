Dove vedere Sampdoria Atalanta, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Domenica 28 febbraio, alle 12.30, al “Luigi Ferraris” di Genova nell’anticipo dell’ ora di pranzo della 24.a giornata del campionato di Serie A si disputerà Sampdoria-Atalanta. Infatti si affronteranno i blucerchiati di Claudio Ranieri e la “Dea” di Gian Piero Gasperini. Prima di scoprire dove vedere Sampdoria Atalanta in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I blucerchiati occupano la 10.a posizione in classifica con 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta dell’ “Olimpico” per 1-0 contro la Lazio. I bergamaschi, dopo la sconfitta contro il Real Madrid per 0-1 in Champions League, si rituffano in campionato dove sono quinti con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). La “Dea” nelle ultime due giornate di campionato ha ottenuto 2 vittorie consecutive contro Cagliari (0-1) e Napoli (4-2).

Sampdoria-Atalanta sarà diretta dal signor Livio Marinelli di Tivoli, coaudiuvato dai signori Valeriani e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà il signor Marini. Var ed Avar saranno rispettivamente Doveri e Lo Cicero. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv del match di domenica, ecco un focus sulle probabili formazioni del match.

Sampdoria Atalanta, diretta TV e streaming

Il match Sampdoria Atalanta, valevole per la 24.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Lazio Juventus sarà visibile anche su DAZN1 (canale 209 di Sky).

I precedenti tra blucerchiati e bergamaschi in Serie A sono 97 con un bilancio nettamente in favore della Samp con 39 vittorie, 31 sono i pareggi, mentre le vittorie dell’Atalanta sono 27.