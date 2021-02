Dove vedere Spezia-Milan, streaming e diretta tv Serie A

Dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone per 4-0, il Milan di Pioli si prepara ad affrontare lo Spezia di Italiano nel 22esimo turno di Serie A 2020/21. Spezia-Milan si prospetta un match molto interessante in cui la squadra in trasferta cercherà la terza vittoria consecutiva per consolidare la prima posizione in classifica in vista del derby contro l’Inter della prossima giornata. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Spezia-Milan, streaming gratis e diretta tv live Serie A?

Spezia-Milan: orario, luogo e precedenti

Il match Spezia-Milan, valido per il ventiduesimo turno di campionato, si giocherà allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di Sabato 13 Novembre 2021. Dal 2014 vi sono stati solo due precedenti tra le due compagini: uno del 2014 in Coppa Italia (il Milan s’impose 3-1) e uno che risale alla partita di andata di questo campionato (i rossoneri s’imposero nettamente per 3-0).

Dove vedere Spezia-Milan, streaming gratis e diretta tv Serie A SKY o DAZN?

Il match Spezia-Milan, valido per la 22esima giornata di campionato, verrà trasmesso in diretta esclusiva streaming su DAZN e su Sky, per tutti coloro che hanno l’abbonamento Sky-Dazn, sul canale DAZN 1. L’applicazione di DAZN è disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Per il match Spezia-Milan non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.

