Juventus: il giovane Fagioli pronto all’esordio in Serie A

La Juventus è al lavoro in vista della sfida di lunedì sera con il Crotone. Il giovane Nicolò Fagioli è pronto ad esordire dal primo minuto in Serie A. Pirlo è infatti in emergenza a centrocampo, dove dovrà fare a meno di Rabiot per squalifica e di Arthur infortunato. A loro potrebbe aggiungersi anche Bentancur, che lamenta alcuni dolori dopo la disfatta di Porto. Fagioli attualmente milita nella Juventus Under 23. In questa stagione, in Serie C ha collezionato 13 presenze e 1 gol. Pirlo invece, lo ha schierato da titolare lo scorso 27 gennaio, nella gara interna di Coppa Italia contro la Spal. La Juve punta molto su Fagioli, tanto da inserirlo nella lista per la Champions League. Il centrocampista è arrivato alla Juventus nel 2015 ed ha militato nelle giovanili fino al 2019. Poi il passaggio in Serie C, nella rosa dell’Under 23 bianconera. Il giovane classe 2001 nasce come trequartista e successivamente diventa un regista. Max Allegri lo fece esordire a 17 anni durante la tourneè estiva dei bianconeri negli USA, schierandolo contro Bayern Monaco e Real Madrid. L’esordio ufficiale in prima squadra è stato rimandato dallo stop derivato da un’operazione cardiaca alla quale si è sottoposto nella primavera del 2019. Successivamente Fagioli ha preso in mano le redini del centrocampo dell’Under 23 ed ora è pronto a diventare l’erede del suo allenatore.