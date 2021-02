L’Inter travolge il Milan 3-0: firmano doppio Lautaro e Lukaku

L’Inter travolge il Milan, i nerazzurri conquistano San Siro dal primo tempo grazie al gol di Lautaro, nel secondo tempo una doppia firma per l’attaccante argentino e rete di Lukaku. Un derby stra meritato per la squadra di Antonio Conte che sfreccia alta in classifica. Il Milan rimane a 4 punti dietro. Ottima Inter nel primo tempo (vantaggio di Lautaro) poi nella ripresa, iniziata con una sfuriata degli uomini di Stefano Pioli, arrivano i due colpi del k.o. con una perfetta combinazione chiusa ancora da Lautaro poi con un’azione personale pazzesca di Lukaku.

L’Inter travolge il Milan: 3-0

Doppio Lautaro e Lukaku che firmano la fuga Inter travolgendo il Milan per 3-0. L a squadra di Conte dimostra di avere lo scopo ben chiaro e le idee abbastanza nitide per guadagnarsi un primo e secondo tempo. Punta l’obiettivo senza perdere mai l’equilibrio. Ancor più chiare sono le idee di Romelu Lukaku grazie al quale la squadra guadagna il terzo gol, il quale vuole dominare su Zlatan Ibrahimovic, rivale nel derby di Coppa Italia. Il Milan non si sbilancia e compie passi ben ponderati in campo, ma ai rossoneri questo non basta per portarsi in alto.



Il tabellino, MILAN-INTER 0-3

Milan(4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 5, Kjaer 5,5, Romagnoli 5, T. Hernandez 5,5; Tonali 5 (22′ st Meitè 5,5), Kessie 5,5; Salemaekers 5 (22′ st Leao 5,5), Calhanoglu 5, Rebic 5; Ibrahimovic 6,5 (30′ st Castillejo sv). All.: Pioli 5. A disp.: Tatasuranu, A. Donnarumma, Dalot, Tomori, Kalulu, Gabbia, Krunic, B.Diaz.

Inter (3-5-2): Handanovic 7,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 6 (38′ st Young sv), Barella 6,5 (41′ st Vidal sv), Brozovic 6, Eriksen 6,5 (33′ st Gagliardini sv), Perisic 7 (33′ st Darmian sv); Lukaku 7,5, L. Martinez 8 (33′ st Sanchez sv). All.: Conte 7. A disp.: Radu, Padelli, Ranocchia, Pinamonti, Kolarov, D’Ambrosio, Vecino.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 5′ pt L. Martinez (I), 11′ st L. Martinez (I), 21′ st Lukaku (I)

Ammoniti: Kjaer, Saelmaekers (M), Hakimi (I)