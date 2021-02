Milan-Inter, a San Siro è derby scudetto: un match che non si vede da anni

Milan-Inter, un match che non si vede da tempo e che vede protagoniste 2 squadre supreme, pronte a conquistarsi la vittoria. Grande attesa per la sfida a San Siro alle ore 15.00 di quest’oggi. Si incontreranno nuovamente Ibra e Lukaku a seguito della lite in Coppa Italia, ci sarà tensione tra i due campioni? Lo scopriremo tra pochissime ore. E’ considerato “il derby scudetto“, i nerazzurri puntano alla mini fuga in testa alla classifica di campionato a seguito del sorpasso di una settimana fa ai danni del Milan. Il Milan dal suo canto opta per il controsorpasso e riprendersi il suo posto in vetta pronta a scrutare tutti dall’alto. La parola è ceduta al campo di San Siro, il quale decreterà il migliore in campo.

Milan-Inter: i tifosi dell’Inter salutano Mauro Bellugi “Buon viaggio”

Gli interisti vogliono ricordare Mauro Bellugi, l’eroe ed ex difensore nerazzurro che si è spento ieri all’età di 71 anni causa di complicanze correlate al Coronavirus. A poche ore dal derby contro il Milan, all’esterno del “Meazza”, i tifosi nerazzurri hanno infatti affisso uno striscione in sua memoria di Bellugi: “Buon viaggio Bellugi, eroe neroazzurro”.

Dichiarazioni di Vidal: “Prendiamoci i 3 punti e facciamo vedere chi siamo”

Arturo Vidal carica i suoi compagni facendo alcune dichiarazioni: “Oggi insieme più che mai, da squadra !!! Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare !!! Forza Inter“.

Milan, Saelemaekers: “il nostro gruppo più forte delle loro individualità”

“Affronteremo l’Inter senza paura. Sono certo che il nostro gruppo sia più forte delle loro individualità”. Dichiarazioni del centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers in un’intervista a Tuttosport: “Credo che loro abbiano qualche individualità di spicco, diversi giocatori molto bravi ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo in campo può fare la differenza”