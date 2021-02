Milan-Inter 0-3, Ibrahimovic chiede un rigore. Ecco la Moviola del derby

Allo Stadio San Siro il 174° Derby della Madonnina, Milan-Inter, termina 3-0 a favore della formazione nerazzurra. I ragazzi di Antonio Conte volano a +4 dai cugini rossoneri, allenati da Stefano Pioli, e si confermano come la favorita a vincere lo scudetto. Grande avvio di gara per l’Inter, subito avanti grazie alla rete di Lautaro Martinez. Handanovic super in avvio di secondo tempo su Ibrahimovic e Tonali, poi Lautaro Martinez raddoppia e Romelu Lukaku, al 66′ minuto, chiude l’incontro. Rossoneri K.O. e nerazzurri che conquistano 2 derby su 3 in questa stagione. Unico episodio da MOVIOLA è quello di Zlatan Ibrahimovic che chiede un rigore: ecco di seguito la moviola del derby.

Milan-Inter: la moviola

55′ AMMONITO SAELEMAEKERS – Il giocatore rossonero viene ammonito per proteste.

26′ MILAN CHE RICHIEDE UN RIGORE – Zlatan Ibrahimovic chiede un calcio di rigore per una presunta trattenuta di Skriniar. Il direttore di gara, Doveri, non concede il calcio di rigore e il VAR non interviene.

22′ AMMONITO HAKIMI – Duro intervento del terzino/esterno nerazzurro su Theo Hernandez: Doveri estrae il cartellino giallo. Il calciatore nerazzurro era diffidato e quindi salterà il prossimo match al Meazza contro il Genoa.

12′ AMMONITO KJAER – Il primo cartellino dell’incontro è quello del difensore rossonero Kjaer che ferma Lautaro Martinez lanciato.