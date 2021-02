Probabili formazioni Lazio-Sampdoria: le scelte di Inzaghi e Ranieri

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse) Lazio-Sampdoria si sfideranno per la 23.a giornata di campionato con i biancocelesti che martedì affronteranno martedì sera il Bayern Monaco per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi non avrà a disposizione Lazzari e Hoedt, entrambi squalificati, ma anche Radu che giovedì mattina si è sottoposto ad intervento per ernia inguinale, al lungodegente Luiz Felipe out almeno per un altro mese e mezzo; infine assenti anche Strakosha e Pereira. Discorso diverso per Claudio Ranieri, che invece avrà tutta la rosa a disposizione e dunque senza grossi problemi di formazione.

Formazioni Lazio-Sampdoria: le ultime su biancocelesti e blucerchiati

Qui Lazio: Biancocelesti con il solito modulo 3-5-2 che dovrebbe prevedere Reina in porta, difesa obbligata con Acerbi centrale, Patric a destra e Musacchio a sinistra; a centrocampo Lucas Leiva perno centrale, mentre gli interni saranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto, sugli esterni Marusic e molto probabilmente Lulic (favorito su Fares), che torna titolare a distanza di un anno. In attacco vicino all’insostituibile Immobile ballottaggio Correa-Muriqui, con l’argentino leggermente in vantaggio.

Diffidati: Caicedo, Fares, Escalante

Qui Sampdoria: Per i liguri modulo 4-4-2 con Audero tra i pali, al centro della difesa ballottaggio Tonelli-Yoshida (il primo in vantaggio) per affiancare Colley, sugli esterni Bereszynski a destra e Augello a sinistra; a centrocampo coppia Thorsby-A. Silva dove ai loro lati agiranno Candreva e Damsgaard (favorito su Jankto); coppia offensiva Keita-Quagliarella.

Diffidati: Ramirez, Silva, Damsgaard

Probabili formazioni Lazio-Sampdoria

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Keita, Quagliarella.