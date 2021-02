Probabili formazioni Sampdoria Fiorentina: ecco le scelte di Ranieri e Prandelli

Probabili formazioni Sampdoria Fiorentina, i blucerchiati ospitano i viola. Nella 22.a giornata del campionato di Serie A allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria di Claudio Ranieri ospiterà la Fiorentina di Cesare Prandelli. La situazione delle due squadre in classifica è diversa. I doriani sono a metà classifica con 27 punti e sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Benevento nel match giocato al “Vigorito”. I viola, invece, hanno 7 punti di vantaggio sulla zona calda della classifica con 22 punti e sono reduci dalla sconfitta interna del “Franchi” contro l’Inter, match vinto dai nerazzurri per 0-2. I blucerchiati cercano il successo in campionato che manca da due giornate, esattamente dal 24 gennaio scorso quando gli uomini di Ranieri s’ imposero per 0-2 al “Tardini” contro il Parma. Anche la Fiorentina non vince da due partite, esattamente dal 2-1 del “Franchi” contro il Crotone.

L’arbitro dell’incontro sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Probabili formazioni Sampdoria Fiorentina: non saranno del match gli squalificati Tonelli ed Amrabat

QUI SAMPDORIA- Ranieri si affiderà ad un classico 4-4-2 con Audero tra i pali; i quattro difensori saranno Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello; a centrocampo spazio per Candreva, Thorsby, Ekdal e Jankto; i due attaccanti saranno Keita e Quagliarella. Non sarà della partita lo squalificato Tonelli, per il resto tutti a disposizione di mister Ranieri.

QUI FIORENTINA- Prandelli risponderà con il 3-5-2 con Dragowski in porta; i tre difensori saranno Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta; i due esterni saranno Venuti e Biraghi con Bonaventura, Pulgar e Castrovilli in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Vlahovic e Ribery. Nei viola l’unico assente sarà lo squalificato Amrabat.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.