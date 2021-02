Serie A, Inter-Lazio 3-1: Lukaku immarcabile, sorpasso Milan

Serie A, Inter-Lazio 3-1 e sorpasso sul Milan. L’Inter porta a casa 3 punti importanti battendo a San Siro i biancocelesti. Nella 22° giornata troviamo un protagonista indiscusso, il belga attaccante dell’Inter Lukaku Bolingoli che risulta immarcabile agli occhi dei telespettatori, riesce a portare la squadra magicamente in vetta. Il team di Antonio Conte si piazza a 50 punti con 1 solo punto di differenza dal Milan. Purtroppo la spinta alla rimonta dei biancocelesti si ferma al 2-1, una partita che governavano da inizio partita, ma che non ha apportato nessuna modifica al match.

Inter-Lazio 3-1: un regalo di San Valentino

Una serata al Meazza piena di emozioni contro una squadra non facile. Handanovic festeggia la 500esima presenza in SerieA, anche per lui una partita rilevante, che lo ha visto impegnarsi contro Ciro Immobile. Dopo un periodo di annebbiamento la ripresa fisica di Lukaku porta la squadra verso la vittoria e al raggiungimento dei 300 gol. I nerazzurri per la notte di San Valentino regalano a San Siro una vittoria importante e sudata, contro una squadra reduce di 6 vittorie consecutive. Conquistando così posizione in classifica in ottica dello scudetto, un obiettivo stagionale sempre più a portata di mano. Antonio Conte adesso punta alla massima forma per il derby di domenica contro la Juventus felice del distacco sui punti in classifica, ben 8 di differenza.

Due squadre pronte a studiarsi prima dell’attacco

Una partita particolarmente interessante e focosa. La squadra di Conte e Inzaghi trascorre qualche minuto a studiare l’avversario prima di porsi in attacco. E’ un episodio a sbloccare il match: Lukaku innesca Lautaro che viene steso da dietro da Hoedt, mandato in campo all’ultimo per l’infortunato Radu. Lukaku non sbaglia sul dischetto. Da questo momento la palla passa ai biancocelesti che cercano di creare azioni pericolose e studiate, nulla però che possa mettere in difficoltà i nerazzurri. Una certa dose di sfortuna porta la Lazio a prendere il secondo gol, potutosi evitare, un primo tempo chiuso 2-0. La ripresa porta i biancocelesti all’esecuzione di 1 gol, mettendo l’acceleratore ma lasciando purtroppo spazi enormi. Lautaro chiude il match su passaggio del belga, 3-1.