Serie A probabili formazioni 22° giornata: Juve, Dybala convocato? Lazio, problemi con Luis Alberto

Squadre pronte a tornare in campo, ecco il focus sulle probabili formazioni Serie A della 22° giornata, terza del girone ritorno. Saranno due in particolare i match di cartello, come Napoli-Juventus e Inter-Lazio. Un programma di 4 giorni che vedrà in campo tutte le squadre, a partire da Bologna-Benevento domani sera, sabato 3 partite dove spiccano. La giornata si chiuderà lunedì 15 febbraio con Verona-Parma.

Probabili formazioni Serie A: i titolari della 22° giornata

Formazioni Serie A Bologna Benevento

Il Bologna conferma in casa Sansone sulla sinistra, con Orsolini che potrebbe tornare a scapito di Olsen. In dubbio lo schieramento di Medele Dominguez vicino a Schouten. Il Benevento subisce la squalifica di Improta e Ionita, con la presenza di Hetemaj e Viola. Viene favorito Insigne su Falque, schierato con Caprari e Lapadula, dubbi tra l’inserimento in campo di Caldirola e Tunia.

Probabili formazioni Serie A Torino-Genoa

Il Torino vedrà schierato Belotti accanto a Zaza, causa la momentanea indisponibilità di Sanabria. In difesa vedremo Ncoulou e si conferma Mandragora, Rincon e Lukie. Il Genoa con la squalifica di Badelj ritrova Ballardini, con Rovella e Behrami. Pjaca, Shomurodov e Masiello al momento destinati alla sosta in panchina.

Formazioni Napoli Juventus Serie A 22° giornata

Il Napoli gioca in casa cercando di riprendersi dalla Coppa Italia, occorrerà lavorare approfonditamente contro i bianconeri, dedicandosi alla difesa. Quest’ultima vedrà l’assenza di Manolas e Koulibaly. La Juventus potrebbe vedere il ritorno di Dybala e Morata con un dubbio su Arthur. Schieramento in difesa di Chiellini e Bonucci.

Serie A Formazioni Spezia Milan

Lo Spezia potrebbe vedere lo schieramento in campo di Galabinov visto che Nzola e Piccoli al momento restano fuori. Oltre a quest’ultimi anche Terzi e Farias, in difesa la coppia di Erlic-Ismajli. Il Milan rivuole in campo Kjaer anche se Pioli potrebbe preferire al momento Tomori, in modo da mantenersi per il derby il difensore danese. Bennacer recupera e Leao viene preferito a Rebie sulla sinistra, con Calhanoglu titolare.

Probabili formazioni Serie A Roma Udinese

Formazioni 22^ giornata, la padrona in casa subisce un difficile recupero di Smalling, con schieramento in difesa di Mancini, Ibanez e Kumbulla. Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Borja Mayoral e Dzeko. El Shaarawy e Pedro in forse per la convocazione in campo. L’Udinese vedrà schierati Gotti e Walace, con Arslan. In avanti schierato Llorente e Deulofeu, dubbi tra Bonifazi e Bacao in difesa.

Il Cagliari vede pronto Tripaldelli. Restano in dubbio sullo schieramento Ceppitelli, Sottil, Diola e Duncan. L’Atalanta dopo la vittoria in Coppa Italia inizia nuovamente il campionato di Serie A nel migliore dei modi, si valutaMaehle. Ilicic, Pasalic e Malinovskvi candidati allo schieramento in campo.

Sampdoria Fiorentina probabili formazioni Serie A

La Sampdoria vede squalificato Tonelli, schierati in difesa la coppia Colley-Yoshida. In attacco scelta per Ranieri con Quagliarella che dovrebbe tornare ad affiancare Keita. La Fiorentina è propositiva, oltre a Castrovilli potrebbe ritrovare anche Ribery dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori con l’Inter. Squalificati Amrabat e Milenkovic, giocano Borja Valero e Martinez Quarta.

Crotone Sassuolo formazioni Serie A

Il Crotone vede il ritornodi Messias dopo la squalifica della scorsa giornata, la coppia Ounas-Di Carmine in attacco. Ancora da valutare Reca. Il Sassuolo in difesa vedrà in formazione un uomo tra Peluso e Chiriches a sostituire lo squalificato Feffari. Assente Boga, dovrebbe essere confermato Traorè insieme a Djuricic e Berardi dietro a Ciccio Caputo.

Formazioni Inter Lazio Serie A 22° giornata

L’Inter potrebbe vedere in campo D’Ambrosio, ma al momento la difesa rimane invariata, con Skriniar, De Vrij e Bastoni (diffidato), in tal caso potrebbe divenire titolare Kolarov. Da non eliminare la possibilità di riposo per i diffidati Barella e Brozovic, davanti Lukaku e Lautaro. Per la Lazio preoccupa al momento Luis Alberto, rientrato negli spogliatoi per problemi muscolari nell’ultimo match. Rientra Patric dalla squalifica, ma in difesa potrebbe confermarsi Musacchio, Radu e Acerbi. Correa e Immobile davanti.

Formazioni Serie A Verona Parma

Il Verona subisce due importanti assenza, gli squalificati Faraoni e Zaccagni. Lazovic si sposta a destra, mentre sulle trequarti giocherà uno tra Lasagna e Bessacon Kalinic centravanti. Con il Parma Pellè probabile panchina, Zirkzee candidato a prendere il posto di Cornelius in attacco. Non recuperano ancora Karamoh e Icoponi.