Dopo la tre giorni di coppe europee, tra oggi e lunedì la Serie A scenderà in campo per le gare della 23.a giornata dove ieri ha visto disputarsi i due anticipi Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino con vittorie importanti per viola e granata rispettivamente per 3-0 e 1-0.

Il programma odierno inizierà alle ore 15 con Lazio-Sampdoria, per proseguire alle 18 quando si sfideranno Genoa-Verona e infine alle 20.45 con il derby emiliano Sassuolo-Bologna. La domenica invece si aprirà con il lunch match (ore 12.30) Parma-Udinese, mentre alle 15 un solo incontro in programma ma da non perdere, ovvero il derby scudetto Milan-Inter divise da un solo punto. Alle ore 18 altro incontro importante in ottica quarto posto, ovvero Atalanta-Napoli, mentre il posticipo serale vedrà affrontarsi Benevento-Roma (ore 20.45). La 23.a giornata avrà il suo epilogo lunedì sera (ore 20.45) con Juventus-Crotone.

Telecronisti Serie A, 23.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Fiorentina-Spezia, venerdì 19 febbraio ore 18.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Luca Pellegrini

Cagliari-Torino, venerdì 19 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Fernando Orsi

Lazio-Sampdoria, sabato 20 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Luca Marchegiani

Genoa-Verona, sabato 20 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Giancarlo Marocchi

Sassuolo-Bologna, sabato 20 febbraio ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Parma-Udinese, domenica 21 febbraio ore 12.30 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Dario Marcolin

Milan-Inter, domenica 21 febbraio ore 15 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Atalanta-Napoli, domenica 21 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Daniele Adani

Benevento-Roma, domenica 21 febbraio gennaio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Crotone, lunedì 22 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Massimo Ambrosini