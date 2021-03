Atalanta-Crotone probabili formazioni: ecco le ultimissime

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è alla caccia della quarta vittoria consecutiva (dopo i successi con Cagliari, Napoli e Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris) per riuscire ad essere incollata al treno delle prime tre in classifica in Serie A. Dall’altra parte il Crotone fanalino di coda alla disperata ricerca di una risalita per riaprire le poche speranze di salvezza calabresi. Sarà una partita tutta da vivere, con la possibilità di vederla in diretta tv o streaming, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Crotone.

Atalanta Crotone probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Cosmi

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Toloi, Romero e Djimsiti a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo Freuler-Pessina a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Malinovskyi e Mario Pasalic sulla trequarti del campo a sostenere l’unica punta Luis Muriel.

Probabile formazione Crotone. Per quanto riguarda gli uomini di Cosmi (subentrato a Stroppa), 3-5-2: Ounas e Di Carmine in attacco; mediana affidata a Pereira, Zanellato, Eduardo, Reca e Messias. Sulla difesa presente il trio formato da Magallan, Golemic, Luperto.

Formazioni Atalanta Crotone, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djmsiti; Mahele, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Eduardo, Reca, Messias; Ounas, Di Carmine.