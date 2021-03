Atalanta-Crotone probabili formazioni: Miranchuk in campo dal primo minuto?

Atalanta-Crotone probabili formazioni: operazione all’insegna della continuità – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è alla caccia della quarta vittoria consecutiva (dopo i successi con Cagliari, Napoli e Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris) per riuscire ad essere incollata al treno delle prime tre in classifica; dall’altra parte il Crotone fanalino di coda alla disperata ricerca di una risalita per riaprire le poche speranze di salvezza calabresi. Sarà una partita apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-Crotone probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Stroppa

Probabile formazione Atalanta – Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2. Toloi, Romero e Djimsiti a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo De Roon-Pessina a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Malinovskyi sulla trequarti del campo a sostenere la coppia offensiva formata da Miranchuk e Luis Muriel.

Probabile formazione Crotone – Per quanto riguarda gli uomini di Stroppa, 3-4-2-1: Ounas e Messias a sostegno di Di Carmine in attacco; mediana affidata a P. Pereira, E. Henrique, Zanellato e Reca. Sulla difesa presente il trio formato da Magallan, Golemic, Luperto.

Atalanta-Crotone probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel.

Crotone (3-4-2-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Reca; Ounas, Messias; Di Carmine.