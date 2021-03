Inter, D’ambrosio risultato positivo al Coronavirus

Danilo D’Ambrosio non aveva preso parte alla partita di domenica pomeriggio contro il Torino. Il giocatore aveva accusato qualche sintomo influenzale nei giorni antecedenti alla partita. Purtroppo per i tifosi interisti, il risultato del test è stato positivo e non è da sottovalutare il rischio che lo abbia attaccato a qualche componente della squadra o della società.

Comunicato Inter: Danilo D’Ambrosio positivo al Covid

Come comunicato dalla società, attraverso il proprio sito e sul profilo Twitter, Danilo D’ambrosio è risultato positivo al Covid-19. Il test è stato effettuato nella giornata di ieri e c’era molta tensione in casa Inter. A causa di questo nuovo positivo, il gruppo squadra dovrà obbligatoriamente seguire fin da subito, le procedure previste dal protocollo sanitario in queste determinate situazioni. Il giocatore è già in quarantena nella sua abitazione e tornerà disponibile solo quando sarà risultato negativo.

Questo il comunicato ufficiale– “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguire da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

La possibilità che qualche altro componente della società abbia contratto il virus esiste. Antonio Conte ora dovrà avere a che fare con un altra sosta forzata dopo quella di Arturo Vidal. Tifosi interisti che sperano in un immediato ritorno dei due componenti mancanti, soprattutto ora che la lotta al titolo diventa sempre più intensa. Auguriamo una buona guarigione al difensore azzurro, che a questo punto non potrà neanche prendere parte alla sosta nazionali.