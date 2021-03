Dove vedere Fiorentina-Milan, streaming e diretta tv Serie A Sky o DAZN?

Il Milan di Stefano Pioli vuole dimenticare la cocente eliminazione in Champions League per mano del Manchester United, tornando alla vittoria in campionato. Il momento per i rossoneri non è dei migliori: due sconfitte nelle ultime due gare ufficiali con Napoli e Red Devils. Se la squadra di Pioli vuole rimanere in corsa per il titolo – che oramai pare sempre di più destinato all’Inter di Conte – non dovrà fallire l’appuntamento con la vittoria nella prossima gara contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Un ritorno al passato per Pioli, ex tecnico e calciatore della viola. La Fiorentina in questo momento è al quattordicesimo posto in classifica con 29 punti ma viene da un’importante vittoria esterna sul campo del Benevento, strapazzato con 4 gol (tre dei quali siglati da Vlahovic, talento serbo finalmente sbocciato).

Il match promette dunque scintille senza ombra di dubbio. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili su dove vedere Fiorentina-Milan, streaming gratis e diretta tv Serie A Sky o DAZN?

Il match di Serie A Fiorentina-Milan, in programma domenica 21 marzo alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti della Serie A 2020/21. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o notebook, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio dispositivo.