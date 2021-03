Dove vedere Fiorentina Roma, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Domani sera, alle ore 20.45, presso lo stadio “Franchi” per la 25.a giornata del campionato di Serie A si disputerà Fiorentina-Roma. A scendere in campo saranno i viola di Cesare Prandelli e i giallorossi di Paulo Fonseca. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina Roma in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Fiorentina occupa la 15.a posizione con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte) e nell’ultimo turno ha perso alla “Dacia Arena” contro l’Udinese (1-0). La Roma, invece, è quarta con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta dell’ “Olimpico” contro il Milan (1-2).

Fiorentina-Roma sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coaudiuvato da Bresmes e Galetto, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Var ed Avar saranno rispettivamente Aureliano e Tolfo. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di questa sera, ecco un focus sulle probabili formazioni del match.

Fiorentina Roma, diretta TV e streaming

Il match Fiorentina Roma, valevole per la 25.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (252 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

I precedenti tra viola e giallorossi nei match giocati al “Franchi” sono 81 con un bilancio nettamente in favore della Fiorentina con 33 vittorie, 32 sono i pareggi, mentre sono 16 le vittorie della Roma.