Probabili formazioni Fiorentina-Roma: le scelte di Prandelli e Fonseca

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze (a porte chiuse) si disputerà il match Fiorentina-Roma, valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie A che in classifica vede i viola di mister Cesare Prandelli si trovano al 14° posto con 25 punti (insieme a Spezia e Benevento), mentre i giallorossi del tecnico Paulo Fonseca sono quinti con 44 punti e dunque sarà un match molto importante per i rispettivi obiettivi a quattordici partite dalla fine.

Entrambe le squadre nell’ultimo turno sono uscite sconfitte rispettivamente contro l’Udinese (1-0 in trasferta) e il Milan (2-1 in casa).

Saranno due gli indisponibili per i padroni di casa, ovvero Bonaventura e Kouamè, invece gli ospiti dovranno fare a meno del lungodegente Zaniolo, Dzeko, Ibanez, Santon e Calafiori.

Probabili formazioni Fiorentina-Roma: le ultime sui viola e giallorossi

Qui Fiorentina: Il modulo dei gigliati sarà il classico 3-5-2 con Dragowski in porta, terzetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Quarta; a centrocampo con Pulgar perno centrale, gli interni saranno Amrabat e Castrovilli, mentre sugli esterni Venuti e Biraghi. In attacco coppia Ribery-Vlahovic.

Indisponibili: Bonaventura, Kouamè

Diffidati: Ribery, Bonaventura

Qui Roma: I capitolini scenderanno in campo con il 3-4-2-1: Pau Lopez tra i pali, in difesa trio Mancini-Cristante-Kumbulla; a centrocampo coppia in mezzo formata da Villar e Veretout, sulle fasce invece agiranno Karsdorp e Pellegrini. In avanti, Mkhitaryan e Pedro supporteranno l’unica punta Borja Mayoral.

Indisponibili: Zaniolo, Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori

Diffidati: Cristante, Ibanez, Villar, Bruno Peres, Kumbulla, Veretout

Probabili formazioni Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.