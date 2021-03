Dove vedere Juventus-Lazio: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino (a porte chiuse) si disputerà il match Juventus-Lazio, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica i bianconeri al terzo posto insieme all’Atalanta con 49 punti, mentre i biancocelesti sono al settimo con 43 punti, ricordando che entrambe le squadre devono recuperare una partita (Juventus-Napoli e Lazio-Torino).

Sono 76 i precedenti in terra piemontese con i padroni di casa in vantaggio per 48-10 e 18 pareggi; l’ultima gara risale alla stagione scorsa quando il 20 luglio una doppietta di Ronaldo permise alla Juventus di vincere per 2-1 (su rigore di Immobile la rete dei capitolini); sono invece 240 le reti realizzate complessivamente (165-75 il parziale). La Lazio in campionato hanno vinto a Torino solamente in due occasioni negli ultimi venti anni: il 14 ottobre 2017 e il 15 dicembre 2002 in entrambe i casi per 1-2.

L’arbitro della sfida sarà Davide Massa della sezione A.I.A di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, quarto uomo Piccinini. Al VAR ci sarà Di Bello e all’AVAR Peretti.

Prima di andare a scoprire le coordinate per seguire la partita, ecco quali sono le probabili formazioni di bianconeri e biancocelesti.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Il match Juventus-Lazio sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match in programma domani sera alle ore 20.45 con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Donati, sarà visibile anche su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

L'incontro sarà visibile anche sul decoder Sky canale 209 DAZN1, che ricordiamo è disponibile soltanto per i clienti Sky che possiedono un abbonamento via satellite con Sky Q, My Sky HD o Sky HD; in ogni caso, è necessario aderire all'offerta Sky-DAZN per poter guardare DAZN1.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

