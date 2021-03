Probabili formazioni Juventus-Lazio: le scelte di Pirlo e Inzaghi

Sabato 6 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino (a porte chiuse) Juventus-Lazio si sfideranno per la settima giornata del girone di ritorno del massimo campionato italiano. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo dovrebbe recuperare Bonucci e Cuadrado, mentre non potrà convocare gli infortunati Chiellini, De Ligt, Arthur e Dybala oltre lo squalificato Frabotta. L’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi non avrà disponibili il lungodegente Luiz Felipe insieme a Lazzari e con Radu in dubbio.

Probabili formazioni Juventus-Lazio: le ultime sui bianconeri e biancocelesti

Qui Juventus: Il modulo dei campioni d’Italia sarà il 4-4-2 con Szczęsny tra i pali, in difesa coppia centrale Bonucci-Demiral, ai loro lati agiranno Danilo e Alex Sandro; a centrocampo sugli esterni Chiesa e McKennie, mentre in mezzo Betancur e Rabiot. In attacco affianco Ronaldo, ballottaggio Morata-Kulusevski con quest’ultimo che parte favorito.

Qui Lazio: I biancocelesti scenderanno in campo con il solito 3-5-2 con Reina in porta; terzetto difensivo formato da Musacchio, Hoedt e Acerbi, mentre con Radu in campo, uscirebbe l’olandese e Acerbi agirebbe da centrale, a centrocampo Escalante perno centrale con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni, mentre i quinti Marusic e Fares (che farà staffetta con Lulic). Coppia d’attacco Immobile e Correa.

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS(4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski (Morata), Ronaldo.

LAZIO(3-5-2): Reina, Musacchio, Hoedt (Radu), Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Immobile, Correa.