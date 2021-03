Dove vedere Lazio Crotone, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Olimpico” di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà il Crotone di Serse Cosmi, il match è valido per la 27.a giornata delcampionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Lazio Crotone in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I biancocelesti, dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna (2-0) e Juventus (3-1), sono scivolati al 7° posto con 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) e vogliono continuare la propria rincorsa alla zona Champions. I calabresi, invece, dopo la bella vittoria del turno precedente contro il Torino (4-2) voglio continuare a sperare nella salvezza, ma attualmente i “pitagorici” sono ultimi con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 19 sconfitte).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CROTONE

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Cataldi, L. Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi.



Crotone (3-5-1-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Messias, Petriccione, S. Molina, Reca; Ounas; Simy. All. Cosmi.



Lazio Crotone diretta TV e streaming

Il match Lazio Crotone, valevole per la 27.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

I precedenti tra biancocelesti e calabresi disputati allo stadio “Olimpico” sono 2. In entrambe le occasioni si è imposta la Lazio con l’1-0 del 2016-2017 e il 4-0 del 2017-2018.