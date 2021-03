Dove vedere Lazio Torino, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN?

Martedì 2 marzo alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio Torino, valevole per la 25^ giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Lazio Torino.

Dove vedere Lazio Torino: presentazione della partita

L’incontro Lazio Torino metterà a confronto i padroni di casa biancocelesti che devono riscattare la brutta sconfitta subita dal Bologna nell’ultimo turno di campionato. Gli aquilotti, dopo un filotto di risultati, sono ora settimi in classifica 43 punti. Situazione ben diversa per gli ospiti granata, chiamati a fare punti per togliersi dalla zona retrocessione. Ecco dove vedere Lazio Torino in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Lazio Torino: luogo e orario

Lazio Torino si giocherà martedì 2 marzo alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì.

Dove vedere Lazio Torino: live streaming e diretta tv

Il match Lazio Torino non sarà trasmesso in streaming gratis e in diretta tv in chiaro. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva su Sky Sport SERIE A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.