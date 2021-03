Dove vedere Milan-Napoli in tv e in streaming, 27^ giornata Serie A: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI IN TV E IN STREAMING – Il big match della 27^ giornata del campionato di calcio di Serie A è quello che mette di fronte il Milan, attualmente secondo in classifica a -6 dall’Inter, e il Napoli, attualmente sesto a -3 dalla Roma quarta ma con un match in meno (quello che si giocherà mercoledì 17 contro la Juve). All’andata finì 1-3, con Ibrahimovic assoluto mattatore della sfida con una doppietta, salvo poi infortunarsi nel secondo tempo: tale problema fisico costò ad Ibra una bella fetta di campionato. I rossoneri hanno un disperato bisogno di vincere se vogliono provare a coltivare ancora i sogni Scudetto: l’Inter va a Torino contro i granata,

potenzialmente può volare a +9, quindi i rossoneri non possono sbagliare se non vogliono rischiare di perdere definitivamente il treno tricolore. Napoli che, invece, ha ormai abbandonato l’idea di andare a prendere l?inter, ma deve ancora conquistarsi il posto in Champions League: Lazio, Atalanta e Roma sono ossi duri, ci sarà da lottare fino in fondo e ogni punto può diventare fatale. Ecco allora dove vedere Milan-Napoli in tv e in streaming: partita affascinante e di grande tradizione, da non perdere.

Quando si gioca Milan Napoli, 27° turno Serie A

Il match Milan-Napoli si disputerà domenica sera, 14 marzo 2021, alle ore 20,45. La sfida andrà in scena allo Stadio Meazza in San Siro di Milano, ovviamente a porte chiuse per i motivi ben noti.

Precedenti Milan Napoli, ecco tutte le sfide tra rossoneri ed azzurri

Sono ben 145 i precedenti disputati in Serie A tra lombardi e campani: la squadra rossonera è in vantaggio nello score totale con 55 vittorie, più dei 48 pareggi e delle 44 affermazioni del Napoli. Come detto prima, all’andata finì 1-3 per i rossoneri: prima di quella partita, ci furono 3 pareggi consecutivi tra Milan e Napoli (0-0, 1-1, 2-2, dal meno recente al più recente). Anche gli ultimi tre incroci a Milano tra le due compagini sono terminate col segno X: due 0-0, nel 17/18 e nel 18/19, e un 1-1 l’anno scorso: il Milan, addirittura, non vince in casa col Napoli in Serie A dal 14/15: fu 2-0 con Menez e Bonaventura.

ECCO LE IMMAGINI DEL MATCH DELL’ANDATA!

Probabili formazioni Milan Napoli, le scelte di Pioli e Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castilljo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Milan Napoli tv e streaming

Il match tra Milan e Napoli sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.