Probabili formazioni Milan-Napoli: le scelte di Pioli e Gattuso

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (a porte chiuse) Milan-Napoli si sfideranno per l’ottava giornata del girone di ritorno del massimo campionato italiano. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di Ibrahimovic (tornerà dopo la sosta delle Nazionali) a cui vanno aggiunti Mandzukic e Bennacer, mentre dovrebbero recuperare almeno per la panchina Romagnoli e Rebic.

L’allenatore dei partenopei Gennaro Gattuso invece non avrà a disposizione Petagna e Ghoulam con quest’ultimo che ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del legamento del crociato.

Probabili formazioni Milan-Napoli: le ultime su rossoneri e azzurri

Qui Milan: I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere G. Donnarumma in porta, in difesa Tomori e Kjaer centrali, mentre ai loro lati agiranno Calabria e Theo Hernandez; a centrocampo Tonali e Kessie coppia in mediana e davanti a loro, il trio Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, mentre Leao unica punta.

Qui Napoli: Gli ospiti (modulo 4-3-3) dovrebbero scendere in campo con Ospina tra i pali, quartetto difensivo da destra verso sinistra con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; a centrocampo terzetto formato dl perno centrale Demme supportato ai suoi lati da da Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco terzetto di piccoli formato da Politano, Mertens, Insigne con Osihmen pronto a subentrare nella ripresa.

Formazioni Milan-Napoli: i possibili schieramenti dal 1′

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Rebic; Leao.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.