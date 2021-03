Dopo la vittoria ottenuta contro il Milan (0-1), il Napoli di Gattuso cercherà di trovare nuovamente i ‘tre punti’ in un’altra complicata trasferta contro la Roma di Fonseca. Roma-Napoli si prospetta un match molto interessante tra due compagini che sono in piena lotta per un piazzamento alla prossima Champions League.

In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Roma-Napoli: streaming e diretta tv Serie A.

Roma-Napoli: orario, luogo e precedenti

Il match Roma-Napoli, valido per la 28esima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 20.45 di Sabato 20 Marzo 2021. Dal 2013 ad oggi sono ben 13 i precedenti tra le due compagini con i seguenti esiti: 8 vittorie Roma, 2 pareggi, 9 vittorie Napoli. Nell’ultimo precedente giocato all’Olimpico (datato 2 Novembre 2019), la Roma s’impose 2-1 grazie alle reti realizzate da Zaniolo e Veretout.

Dove vedere Roma-Napoli, streaming gratis e diretta tv Serie A?

Roma-Napoli, partita valida per la 28esima giornata di campionato, verrà trasmessa in diretta tv da Sky, più specificatamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno inoltre vedere Roma-Napoli in streaming gratis sulla piattaforma SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Un altro modo per seguire il match dell’Olimpico è quello di acquistare uno dei ticket disponibili sulla piattaforma streaming NOW TV. Per questo match non è disponibile alcuna diretta tv in chiaro.