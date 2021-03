Dove vedere Torino Sassuolo in tv e streaming, recupero 24^ giornata

DOVE VEDERE TORINO SASSUOLO IN TV E IN STREAMING – Si riparte dal match di recupero della 24esima giornata. Non c’è tregua per la Serie A e soprattutto per i neroverdi, si ritorna in campo dopo il weekend e il Sassuolo affronterà il Torino in trasferta. Una gara importante per la formazione neroverde, in lotta per il sogno Europa, una gara importante anche per la formazione granata, in lotta per non retrocedere, a quota 20 punti in classifica ma con due gare da recuperare.

Il match, che era inizialmente previsto per venerdì 26 febbraio verrà recuperato mercoledì 17 marzo e inizierà alle ore 15.00, vedrà scendere in campo due formazioni agguerrite e alla ricerca di punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi: i neroverdi hanno chiuso all’ottavo posto lo scorso campionato e vogliono sorprendere anche nella nuova annata, il Torino spera di conquistare una tranquilla salvezza in Serie A, dopo un avvio di stagione complicato. Ecco allora dove vedere Torino-Sassuolo in tv e in streaming: partita affascinante e di grande tradizione, da non perdere assolutamente.

Quando si gioca Torino-Sassuolo, recupero 24° turno Serie A

Il match Torino-Sassuolo si disputerà mercoledì pomeriggio, 17 marzo 2021, alle ore 15:00. La sfida andrà in scena allo Stadio Grande Olimpico di Torino, ovviamente a porte chiuse per i motivi ben noti.

🗓️ | #TorinoSassuolo rinviata Il match verrà disputato mercoledì 17 marzo alle ore 15#SFT pic.twitter.com/Vv4LZR4vyq — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 25, 2021

Torino-Sassuolo, ecco tutti i precedenti tra granata e neroverdi

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Torino-Sassuolo tv e streaming

Il match tra Torino e Sassuolo sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.