Rientro Dybala e Ramsey, i due giocatori hanno preso parte agli allenamenti odierni

La Juventus recupera Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Come riportato sul sito della società torinese, oggi i due giocatori bianconeri hanno preso parte agli allenamenti collettivi. Andrea Pirlo che rivede il gallese, e soprattutto la “Joya”, tanto attesa dalla tifoseria della Vecchia Signora.

Recuperati Dybala e Ramsey, sono già pronti per scendere in campo?

È cominciata la settimana che porterà la Juventus a scontrarsi con il Torino. Sfida che prenderà la scena sabato alle ore 18.00, e decreterà il vincitore del Derby della Mole. Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Juventus ha fatto sapere che Dybala e Ramsey hanno preso parte agli allenamenti svolti in data odierna e che domani si svolgerà un’altra seduta di preparativi. Infatti sono già incominciati gli allenamenti delle due squadre che sono in attesa degli ultimi componenti, assenti a causa della pausa per le nazionali. La Juventus che torna a riavere in gruppo sia Aaron Ramsey che Paulo Dybala. Il gallese aveva rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra il 13 marzo, prima della trasferta di Cagliari. L’argentino invece si rivede sul rettangolo verde dopo parecchio tempo. Una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro lo aveva tenuto fuori per circa 2 mesi e mezzo. Ora Andrea Pirlo potrà recuperarli gradualmente, per averli a completa disposizione il più presto possibile. Resta probabile la loro presenza nella lista dei convocati in vista del Derby, mentre il minutaggio rimane non garantito ai due giocatori.