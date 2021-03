Il calendario del Cagliari fino a fine campionato: dall’Hellas Verona al Genoa

CALENDARIO CAGLIARI FINO AL TERMINE DELLA SERIE A: BIG MATCH E SCONTRI SALVEZZA PER I ROSSOBLU – Inizia a diventare davvero dura per il Cagliari, a dieci partite dalla fine della Serie A. Dieci partite che ci permetteranno di scoprire se questo Cagliari sarà in grado di conquistare la salvezza. Ma non sarà facile per i rossoblu, che in questo ultimo spiraglio di campionato avranno diversi impegni molto ostici da affrontare. A partire dal primo match subito dopo la sosta, contro il Verona di Juric. Inter, Roma, Napoli e Milan ancora sulla strada, ma anche diversi scontri salvezza decisivi come quelli contro Parma e Benevento: insomma, salvarsi non sarà per nulla semplice. Leonardo Semplici punta a fare un altro miracolo, dopo aver salvato la SPAL per ben due stagioni di fila. Serviranno i gol di Joao Pedro e Simeone, le geometrie di Nainggolan, le chiusure di Rugani e Godin e le corse di Nandez: un organico di tutto rispetto che, se renderà al massimo, potrebbe davvero rendere possibile una salvezza attualmente lontanissima.

Calendario Cagliari da dopo la sosta fino alla fine della Serie A, da Verona-Cagliari a Cagliari-Genoa

Ecco il calendario dei sardi dalla sfida contro il Verona subito dopo la pausa alla giornata conclusiva in casa contro il Genoa (CLICCA QUI PER SCOPRIRE IL CALENDARIO DEL GRIFONE). Calendario piuttosto duro, servirà certamente grande carattere per non sprofondare: tantissimi i match delicati, con diverse sfide che con ogni probabilità saranno dei veri e propri scontri salvezza. Occhio al Torino, principale competitor del Cagliari: CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEI GRANATA.

CAGLIARI-Hellas Verona 03.04.2021

Inter-CAGLIARI 11.04.2021

CAGLIARI-Parma 17.04.2021

Udinese-CAGLIARI 21.04.2021

CAGLIARI-Roma 25.04.2021

Napoli-CAGLIARI 02.05.2021

Benevento-CAGLIARI 09.05.2021

CAGLIARI-Fiorentina 12.05.2021

Milan-CAGLIARI 16.05.2021

CAGLIARI-Genoa 23.05.2021