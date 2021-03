Inter, il Covid-19 non dà tregua: Handanovic è positivo

L’Inter nella morsa del Covid-19. Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, presentatasi con i primi sintomi la scorsa domenica, arriva la positività di un nuovo giocatore. Questa mattina erano risultati tutti negativi al giro di tampone, l’indiscrezione del nuovo positivo è stata rivelata dalla società attraverso un breve comunicato sul proprio sito web.

Inter, Handanovic positivo al Covid-19

Il nuovo positivo è il portiere Samir Handanovic. Il comunicato della società nerazzurra recita: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.

Handanovic salterà la prossima partita di campionato, quella contro il Sassuolo a San Siro prevista per sabato 20 marzo 2021. Fortunatamente seguirà la sosta per le Nazionali e il portiere avrà tutto il tempo per rimettersi in sesto e si spera, quanto prima, di risultare negativo. L’Inter, dopo la sfida contro la formazione di De Zerbi, tornerà in campo il 3 aprile, contro il Bologna in trasferta. Il portiere potrebbe farcela, caso contrario, si attenderà il rientro contro il Cagliari, l’11 aprile.

Si spera, nelle prossime ore e giorni, di non ricevere notizia di ulteriori positivi in un momento così delicato della stagione.