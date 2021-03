Inter, Marotta ricoverato per Covid-19. Stessa sorte per Galliani

Giuseppe Marotta è in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni di salute a causa della sua positività al Covid-19. Il dirigente sportivo è risultato positivo lo scorso 25 febbraio. Non ancora negativizzato ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere nella giornata di ieri, 11 marzo 2021.

Inter, Marotta in ospedale, stessa sorte per Galliani

L’amministratore delegato nerazzurro, di anni 63, si trova all’Istituto Humanitas di Rozzano, dove viene monitorato costantemente. Le sue condizioni non risultano estremamente gravi, sono migliorate, ma resterà in ospedale per essere controllato dai medici. Beppe Marotta, lo scorso 21 febbraio, si era recato a Roma con la delegazione dirigenziale formata da Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini. Risultati poi tutti positivi al tampone, erano in Capitale per partecipare l’indomani all’elezione di Gabriele Gravina a presidente della FIGC.

Alla stessa riunione aveva partecipato anche Adriano Galliani, anni 76, amministratore delegato del Calcio Monza. Galliani è risultato positivo nei giorni precedenti alla riunione e, sempre nella giornata di ieri è stato ricoverato al San Raffaele per aggravarsi delle condizioni. Il vicepresidente della Lega Nazionale dei professionisti B viene seguito da Roberto Zangrillo, medico di Silvio Berlusconi.

Anche Galliani viene monitorato costantemente e, nonostante abbia avuto necessità di ricovero ospedaliero, non è in gravi condizioni di vita.