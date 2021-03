Inter-Sassuolo rinviata, tifosi scatenati sui social

Inter-Sassuolo rinviata, il web si scatena. Inter-Sassuolo si sarebbe dovuta disputare a “San Siro” sabato 20 marzo alle 20.45 ma dopo le positività di De Vrij e Vecino, che si sono aggiunte a quelle di D’Ambrosio ed Handanovic, il match è stato rinviato a data da destinarsi per il rischio di un focolaio all’interno del gruppo squadra dei nerazzurri. Infatti dopo le positività del difensore olandese e del centrocampista uruguayano, l’ATS ha deciso di optare per il rinvio di Inter-Sassuolo. La Lega di Serie A poi deciderà quando il match verrà recuperato.

Ecco il comunicato dell’Inter sul rinvio di Inter-Sassuolo

MILANO – FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione.

L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue:

sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021;

divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.

Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra.

