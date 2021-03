Juve, obiettivo rimonta Inter: disegnare un modulo tutto offensivo

Juventus – oggi l’obiettivo è rimontare l’Inter. Per rimanere nella scia della capolista ai bianconeri urge una vittoria immediata, in modo da garantirsi ulteriori chance per lo sprint finale allo scudetto. In che modo? Andrea Pirlo ha le idee ben chiare per il prossimo match, occorre approfittare dello stop imposto all’Inter di Conte causa Covid-19 e raggiungere la vetta. In casa Juventus, al momento 3^ in classifica giungono buone notizie, innanzitutto il recupero di Bentancur guarito dal Coronavirus che sarà nuovamente disponibile. Riusciremo a ritrovare la coppia Cristiano Ronaldo-Morata, con esterni di centrocampo Kulusevski e Chiesa.

Obiettivo rimonta Inter: Pirlo ha le idee chiare

La Juventus è alla vigilia di un importante match, ore 15.00 contro il Benevento, occorre approfittare dello stop dei nerazzurri di Conte causa Covid-19. L’obiettivo è rimontare l’Inter e come già accaduto durante la trasferta di Cagliari, Pirlo porterà in campo nuovamente un modulo offensivo. Il tecnico imposterebbe in punta mediana la coppia composta da Arthur e Rabiot, con Cristiano Ronaldo-Morata in avanti, esterni centrocampo ritroveremo Chiesa e Kulusevski.

Un 4-4-2 con Buffon preferito su Szczesny?

Il tecnico Andrea Pirlo desidera portare in campo un 4-4-2 appoggiandosi questa volta su un Federico Bernardeschi che agirà dalla parte sinistra come di consueto imposto da Pirlo: un terzino di spinta. Infine, chi sceglierà il tecnico per proteggere i pali bianconeri? Dagli ultimi aggiornamenti, Buffon è leggermente favorito rispetto a Szczesny. Nella parte difensiva ritroviamo Danilo al posto di Cuadrado, come sappiamo squalificato, De Ligt e Bonucci.