Probabili formazioni Juventus-Benevento: ecco le scelte di Pirlo e F. Inzaghi

Domenica pomeriggio, alle ore 15, per la 28.a giornata del campionato di Serie A all’ “Allianz Stadium” si disputerà il match Juventus-Benevento che vedrà difronte i bianconeri di Andrea Pirlo e i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prima di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus-Benevento, ecco un’analisi dettagliata sul momento delle due squadre.

I bianconeri, in attesa del recupero contro il Napoli del 7 aprile, sono terzi con 55 punti e dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto tentano una rimonta complicata (ma non impossibile) nella corsa scudetto. I campani invece stanno vivendo un momento complicato con la vittoria in campionato che manca da 11 giornate. Attualmente il margine di vantaggio sulla terz’ultima in classifica (il Cagliari) è di soli 4 punti. Dopo aver indicato dove vedere Juventus Benevento in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Juventus-Benevento probabili formazioni: le ultime su bianconeri e giallorossi

QUI JUVENTUS- Pirlo si affiderà al 4-4-2 con Szczesny tra i pali; linea difensiva composta da Danilo, Bonucci, De Ligt e Bernardeschi; a centrocampo agiranno Chiesa, Rabiot, Arthur e McKennie; i due attaccanti saranno Ronaldo e Morata. Nei bianconeri out lo squalificato Cuadrado e gli infortunati Bentancur, Ramsey, Dybala e Demiral. Sono in dubbio Buffon ed Alex Sandro.

QUI BENEVENTO- F. Inzaghi si affiderà al 3-5-1-1 con Montipò in porta; in difesa i tre difensori saranno Tuia, Caldirola e Barba; a centrocampo sugli esterni agiranno Tello ed Improta con Ionita, Viola ed Hetemaj in mezzo; alle spalle dell’unica punta Lapadula agirà Caprari. Nei campani saranno assenti per squalifica Glik e Schiattarella, mentre Letizia, Iago Falque e Depaoli saranno assenti per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

Benevento (3-5-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi