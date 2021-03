Juventus, la vera rivelazione è Chiesa: 7 gol nelle ultime 7 gare

Federico Chiesa si è conquistato la Juventus gara dopo gara, arrivando ad essere uno dei giocatori più importanti. Una crescita esponenziale dal suo arrivo in bianconero, non a caso questa stagione ha già realizzato 11 reti in tutte le competizioni. Una presenza sempre più essenziale per Andrea Pirlo che ha tutte le garanzie con Federico in campo: potere fisico, tecnica individuale, possesso palla e possiede anche grande abilità nell’uno contro uno. Un giocatore completo.

Juventus, Chiesa la vera rivelazione

Il ventitreenne è arrivato in prestito alla Juventus per 2 anni dalla Fiorentina lo scorso mese di ottobre. Dal suo esordio con la maglia della Vecchia Signora, il 17 ottobre 2020, non ha più smesso di giocare: 33 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Chiesa ha sempre segnato nelle ultime 7 gare della Juventus, e questi 7 gol appartengono ai 17 totali messi a segno dalla squadra nello stesso numero di gare. Non solo gol, quelli che ha messo a segno sono anche reti importanti, come quella contro il Porto che hanno aperto alla Juve una speranza verso il passaggio ai quarti di Champions League. Federico è anche un buon assist-man, al momento se ne contano già 8: 7 in campionato ed uno in Champions League. Questi sono i numeri che lo rendono insostituibile.