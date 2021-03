Juventus, Rabiot: “Ambiente complicato, ma piaccio a Pirlo”

Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha parlato della situazione attuale del club bianconero dal ritiro della Francia, reduce dal deludente pareggio di ieri contro l’Ucraina nel match d’esordio delle Qualificazioni Mondiali 2022. Il transalpino non nasconde il momento dei difficoltà dei bianconeri, ma è comunque felice di essere entrato nelle grazie del tecnico bianconero Andrea Pirlo. Oltre a questo, Rabiot è pure soddisfatto della posizione in campo che ricopre nella Juventus, dichiarando di trovarsi bene come mediano. Sua posizione preferita, precisando pure di essere a disposizione per ricoprire altri ruoli qualora ci fosse la necessità. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa francese:

AMBIENTE COMPLICATO – “Qui sta andando abbastanza bene, mentre alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo. Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni“.

PIRLO – “Il tecnico della Juventus vede che, nonostante le difficoltà, provo ogni volta a fare del mio meglio, e questo gli piace. Lo apprezza.

POSIZIONE IN CAMPO – “Personalmente mi trovo bene in mezzo alla mediana, il mio ruolo è proprio quello di centrocampista centrale. So di potermi spostare anche a sinistra, ma dipende dal nostro rivale e dal suo tipo di gioco”.