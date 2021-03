La situazione di Duvan Zapata: dal primo minuto con lo Spezia o precauzione pre Real Madrid?

Prima della pausa Nazionali, l’Atalanta si appresta ad affrontare un tour de force fondamentale per l’andamento della stagione: in campionato bisogna fare bottino pieno contro Spezia e Verona (la continuità deve essere l’elemento chiave per stare tra le prime quattro) e in Champions ci sono gli ottavi di ritorno con il Real Madrid al Santiago Bernabeu la prossima settimana. Ovviamente occorre pensare ad un match alla volta, e sotto il profilo tecnico, uno dei giocatori che sembrava in forte dubbio era il centravanti Duvan Zapata. Ecco le condizioni del colombiano dopo la partita in quel di San Siro contro l’Inter.

Nulla di grave, ma verrà fatta una scelta precauzionale? – Secondo quanto riportato da fantacalcio.it, Duvan Zapata ha accusato un fastidio al ginocchio durante l’ultimo match di campionato, ma dagli ultimi esami in quel di Zingonia, il colombiano non riscontra problemi. Scontata la sua presenza contro lo Spezia? No, ovviamente per questioni precauzionali. Verranno fatte ulteriori valutazioni sul numero 91 atalantino per capire se occorre metterlo da parte in vista di una delle partite più importanti della storia nerazzurra: considerando che gli unici giocatori che hanno svolto lavoro differenziato al Centro Bortolotti nella giornata di ieri sono stati Hans Hateboer e Bosko Sutalo.