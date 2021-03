Lazio, Caicedo: un Tweet dell’attaccante manda in estasi i tifosi biancocelesti

Poco prima di pranzo è uscita la richiesta della Procura FIGC nel processo sportivo di primo grado sul caso tamponi Covid che riguardava la Lazio dove sono state chieste una multa di 200mila euro per il club biancoceleste e un’inibizione di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Claudio Lotito, sedici invece i mesi di stop per i medici sociali Rodia e Pulcini. I giudici sono in camera di consiglio con la sentenza dovrebbe arrivare già in serata; ricordiamo che il successivo è l’eventuale ricorso alla Corte d’appello federale (2° grado) e l’ultimo è il Collegio di Garanzia dello Sport (3° grado).

Intanto l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo, autore del gol vittoria al 97′ sul campo del Torino (4-3, lo scorso 1 novembre), in una delle partite incriminate, sul suo profilo ufficiale Twitter ha fatto un post che ha mandato in estati i tifosi biancocelesti con il video della rete realizzata contro i granata mettendo la frase: “quando sento OfficialSSLazio vs Torino“, esultando per la penalizzazione non ricevuta dalla squadra, come quasi tutti i quotidiani presagivano, a questo punto con troppa fretta.

Ecco alcuni dei commenti più divertenti al post dell’ecuadoregno

Te se ama firma a vita

Felipe, così però ci fai diventare ciechi

Ahahahahahah li hai ammazzati un’altra volta

Felipe così se sentono male però

Bravo Felipe questo è esattamente quello che gli avete fatto

Ce stai a fa gode pantè mamma mia che spettacolo

Ci fai sentire male cosiiii, TI AMIAMO

Settimana prossima mi compro la tua maglia. Già ci avevo pensato ma dopo questa sento l’obbligo morale. Ti amo Felipao

Ti voglio qui per sempre. Quando termini la carriera ti voglio ambasciatore della @OfficialSSLazio nel mondo!

Tu sei un mito Felipe!

Felipe lo sai che tu devi restare eternamente con noi, vero? ti amooooooooooooooo

Tu non me puoi fa cosi??? Ti avviso già da ora che mio figlio si chiamerà FelipeCaicedo tutto attaccato

Caicedo, il suo tweet