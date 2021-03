Lazio-Spezia probabili formazioni: la presentazione del match – Entrambe con il desiderio di portare a casa i tre punti visti gli ultimi risultati: la Lazio per cercare di avvicinarsi al treno europeo (compresa anche la zona Champions); lo Spezia per raggiungere la prima salvezza aritmetica in Serie A. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Lazio-Spezia.

Lazio-Spezia probabili formazioni: le scelte di Simone Inzaghi e Italiano

Probabile formazione Lazio. 3-5-2 per Simone Inzaghi. In attacco tandem offensivo con Ciro Immobile e Correa; a centrocampo il quintetto composto da Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Chiavi della difesa a Patric, Acerbi e Radu.

Probabile formazione Spezia. Gli uomini di Italiano vogliono portare a casa un colpo esterno fondamentale, e lo schieramento è un 4-3-3 puntato ad attaccare i biancocelesti. Il gioiello atalantino Piccoli verrà affiancato da Gyasi e Verde in attacco. A centrocampo quantità e qualità con Pobega, Ricci e Sena. Difesa composta da Ferrer, Erlic, Ismajli e Bastoni.

Formazioni Lazio-Spezia, gli schieramenti dal 1′ minuto

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Sena, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi.