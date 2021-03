Lazio-Torino: ecco la decisione del giudice sportivo

Lazio-Torino si deve giocare. Questo è il verdetto emesso quest’oggi dal Giudice Sportivo. Il match di Serie A, valido per la venticinquesima giornata di campionato, si sarebbe dovuto disputare martedì 2 marzo 2021 all’Olimpico di Roma secondo la Lega Serie A, che non aveva disposto il rinvio del match. Ma la formazione granata non si è presentata in quanto bloccata dall’ASL di competenza per problemi sanitari legati al Covid-19.

La decisione definitiva è passata successivamente nelle mani del dott. Gerardo Mastrandrea – giudice sportivo – che solo oggi si è pronunciato in merito alla vicenda dopo che, il 4 marzo scorso, aveva ritenuto necessario eseguire ulteriori indagini prima di prendere la decisione finale. La sua decisione, alla fine, è favorevole alle istanze del club granata Probabile che però si debba attendere per scrivere la parola fine: è nell’aria un ricorso della Lazio alla Corte Sportiva d’Appello. Ma il primo round della battaglia legale è a favore del Torino. (Fonte Toro News)

Se il ricorso della Lazio non dovesse andare a buon fine, il match dovrà essere disputato prima dell’ultima giornata di campionato in programma domenica 23 maggio, ricordando che ci sono solo cinque mercoledì liberi (7-14,28 aprile e 5-19 maggio), visto che prossimamente ci sarà la sosta per le Nazionali e poi due turni infrasettimanali di campionato.