Le parole di Allegri al Club di Sky: “Juve più forte dell’Inter? I nerazzurri sono in grado di…”

Nella trasmissione ‘Sky Calcio Club‘ è intervenuto come ospite speciale Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sui bianconeri, sull’Inter e sul proprio modo d’intendere il calcio.

Le parole di Allegri sull’Inter al ‘Club’ di Sky Calcio

L’ex allenatore di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri, nella trasmissione ‘Club’ di Sky Calcio, tra i vari temi trattati, ha parlato anche dell’Inter: “La Juve più forte dell’Inter? Io sull’Inter penso vedendo la crescita dei calciatori, come Barella, che sia il tipo di squadra, in grado di giocarsi un quarto di finale o una semifinale di Champions”.

L’ allenatore toscano ha inoltre parlato del lavoro di Antonio Conte e di Eriksen: “Antonio sta facendo un ottimo lavoro e l’anno prossimo possono fare davvero un’ottima Champions (…) Eriksen? Conte è stato bravo, ha avuto pazienza e alla fine l’ha arretrato. C’ha lavorato in allenamento e poi piano piano c’è arrivato. Se arretri Eriksen di 10 metri, rispetto a dove giocava in Inghilterra, ti mette la palla dove vuole”.

Mister Allegri ha inoltre ribadito quale sia per lui la coppia d’attacco migliore in questa Serie A: “Lautaro e Lukaku la miglior coppia che ci sia in Italia, lo stanno dimostrando. È stato bravo Conte a farli giocare insieme perché secondo me hanno caratteristiche simili, anche se diversi fisicamente”.