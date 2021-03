“I M FC Internazionale Milano”: presentato il nuovo logo dell’Inter (VIDEO)

LOGO INTER – Nelle ultime settimane giravano alcune indiscrezioni sul nuovo logo dell’Inter. Le immagini del nuovo stemma iniziavano già a circolare sui social, trovando pareri contrastanti tra tifosi nerazzurri e non. Ma oggi il nuovo logo è realtà: sui propri canali social, l’Inter ha presentato il nuovo stemma e il nuovo brand identity. Da oggi in poi, infatti, la società si chiamerà Inter Milano.

Logo Inter, non più una squadra ma un brand internazionale

Nell’idea del presidente Steven Zhang, il lancio del nuovo logo è anche un modo per risanare i conti e diminuire il gap di marketing internazionale con le big europee. Marzo poteva essere il mese della dissoluzione all’interno della società, mentre invece una ventata di innovazione fa ben sperare tutto il popolo nerazzurro.

Come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il lancio della campagna “I M”, che ricorda il “io sono” inglese, è stato fortemente voluto da Steven Zhang. Un modo per far capire chi è l’Inter anche a chi la vede dall’esterno.

E per raccontare chi è davvero l’Inter, la società milanese ha deciso di usare come testimonial anche grandi interisti del passato. Presenti, infatti, anche Zanetti, Bergomi, Materazzi, Chivu, Berti, Baresi e Ferri. Ovviamente non potevano mancare i protagonisti del presente come il mister Antonio Conte, Lukaku, Barella, Hakimi, Lautaro e Ashley Young.

Il nuovo logo sarà presente sulle divise da gioco solo a partire dalla prossima stagione. Ma i tifosi interisti potranno vederlo indossato dai calciatori già in occasione di Inter-Cagliari del prossimo 11 aprile. Infatti, il logo sarà visibile sulla nuovissima quarta divisa patchwork su sfondo bianco che però è solo maglia d’allenamento. Ma la divisa sarà usata dai giocatori nel riscaldamento di Inter-Cagliari. Inoltre, il nuovo logo comparirà anche sul grattacielo di Viale della Liberazione e sarà presente sin da subito anche su alcuni prodotti ufficiali.

I M FC Internazionale Milano.

Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata.

Aperta al mondo, radicata in una città.#IMInter pic.twitter.com/OZ51WRi6cz — Inter (@Inter) March 30, 2021