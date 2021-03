Napoli, buone notizie da Castel Volturno: un titolare verso il recupero

LOZANO INFORTUNIO – Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Dopo la vittoria contro il Bologna di domenica sera, Gattuso aveva concesso alla squadra due giorni di riposo. Gli azzurri hanno iniziato a preparare la gara di domenica sera contro il Milan, big match molto importante per gli uomini di Gattuso. A Castel Volturno si sono allenati tutti, tranne Faouzi Ghoulam che nei giorni scorsi è stato operato al ginocchio sinistro a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata.

Ma, come fa sapere il Napoli dal proprio sito ufficiale, ci sono buone notizie per Gattuso e tutti i tifosi napoletani: Hirving Lozano ha svolto una prima parte di lavoro con il gruppo. Il messicano, fuori per infortunio dalla gara contro la Juventus dello scorso 13 febbraio, punta a recuperare per la sfida contro il Milan. Ovviamente, non verrà corso nessun rischio e difficilmente l’ex PSV verrà schierato dal primo minuto. Ma il rientro di Lozano sembra essere sempre più vicino.

Lozano infortunio, il report allenamento del Napoli

“Dopo il successo sul Bologna e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20:45).

La squadra ha svolto la seduta sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro aerobico. Successivamente esercizi di passing drill e possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra”.

Lozano rientro, il messicano recupera per il Milan?

Attualmente, gli infortunati in casa Napoli sono tre: Ghoulam, Lozano e Petagna. La lista infinita di indisponibili è ormai solo un lontano ricordo, Gattuso adesso è più sereno e può lavorare con quasi tutti i suoi giocatori e può provare diverse opzioni. Ma c’è la possibilità di recuperare qualcun altro per la sfida di domenica contro il Milan? Ovviamente, Ghoulam ha finito la stagione e lo si rivedrà in campo non prima di 4/5 mesi. Petagna difficilmente riuscirà a recuperare entro domenica: la speranza è di rivederlo tra i convocati per la sfida di domenica 21 marzo contro la Roma. Lozano invece, come detto in precedenza, viaggia spedito verso il rientro in campo e potrebbe essere convocato già questa domenica.