Juventus, ecco prima e terza maglia per la stagione 2021/2022 (FOTO)

MAGLIE JUVE 2022 – La Juventus ha trovato la vittoria a Cagliari, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. La tripletta di Cristiano Ronaldo ha (in parte) tranquillizzato l’ambiente bianconero e la squadra di Pirlo si porta a quota 55 punti in classifica a -1 dal Milan secondo e con il big match con il Napoli da recuperare. I bianconeri, adesso che non hanno più impegni europei, hanno come obiettivo quello di chiudere il prima possibile la pratica qualificazione in Champions League per poi provare a contrastare l’Inter nella lotta allo scudetto. Nonostante la squadra allenata da Conte sia in netto vantaggio e in volata solitaria, la Vecchia Signora non vuole darsi per vinta e proverà a difendere il tricolore fino alla fine. Intanto, a undici giornate dalla fine del campionato, iniziano a spuntare le foto delle maglie della prossima stagione.

Maglie Juve 2022, la terza già crea polemiche

NUOVA MAGLIA JUVE – Intanto, il noto sito specializzato Footyheadlines.com ha svelato in anteprima le nuove maglie per la stagione 2021/2022, in particolare la prima e la terza.

Firmate sempre da Adidas, sulla prima maglia torneranno finalmente le strisce bianconere piene, divise in quattro bianche e cinque nere su fronte, maniche e parte bassa della schiena. Il logo e la scritta Adidas invece saranno in bianco con le stelle di colore oro.

Tema principale sarà il decimo anniversario dello Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium): sul pallone si può leggere la scritta “10 years at home” (10 annia casa) con la “A” di “years” stilizzata in modo da rappresentare l’arco presente sullo stadio.

La terza maglia invece presenta una base gialla con inserti bianchi e blu chiaro. Anche il logo è colorato di blu con le solite stelle dorate. Questa maglia ha già creato diverse polemiche tra i tifosi bianconeri e qualcuno non ha perso tempo a etichettarla come “La maglia più brutta di sempre”. Insomma, speriamo che la seconda maglia (di cui già è trapelato qualcosa) non deluda le aspettative dei tifosi juventini.