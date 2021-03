Nuova maglia Juventus 2021/2022, ecco svelato il nuovo home kit bianconero (FOTO)

NUOVA MAGLIA JUVENTUS, PER LA PROSSIMA STAGIONE SI TORNA ALLA TRADIZIONE – Negli ultimi anni, i “concept” della maglia della Juve si sono susseguiti sempre diversi, sempre particolari: ma tutti sappiamo bene che ai tifosi della Vecchia Signora sono sempre rimaste nel cuore le strisce sottili anni ’80, quelle classiche e tradizionali che i papà raccontano sognanti ai propri figli. E così, al vedere le strisce bianconere con righe sottili “a spina di pesce” come nel 2011/2012, oppure le due bande nere su sfondo bianco del 2018/2019, o ancora la maglia “stile Udinese” metà bianca e metà nera del 2019/2020, in molti erano inorriditi. Nell’ultimo anno, sono tornate le strisce, seppur atipiche: non regolari, ma simili a pennellate di vernice sullo sfondo bianco. Insomma, lontane dalla tradizione: ma per l’anno prossimo, sono pronte grandi novità per i tifosi bianconeri. Ecco infatti la nuova maglia Juventus 2021/2022.

Nuova maglia Juventus, ecco il probabile nuovo kit dei bianconeri per la prossima stagione

Dopo le “righe verniciate” di questa stagione, si torna davvero alla tradizione per la Vecchia Signora. Ecco la foto della nuova maglia:https://twitter.com/juventusfans/status/1370784493284524043?s=20

Un vero e proprio ritorno al passato, sperando in un più roseo futuro. Già Riccardo Cucchi, noto giornalista Rai ed ex voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, qualche tempo fa, all’uscita delle prime indiscrezioni sulla nuova maglia bianconera, si era espresso così: “La nuova maglia della Juventus è la “vecchia” maglia. Finalmente. Spero ardentemente in una inversione di tendenza. Le maglie sono storia“.

Insomma, saranno decisamente contenti i tifosi della Juve: righine sottili, logo e sponsor che vengono tagliati dalle striscioline senza particolari “arzigogoli” o decorazioni, inserti in oro: dopo un paio di maglie bruttine, che non sono piaciute particolarmente ai tifosi, Adidas ha finalmente sfornato un nuovo bel concept per la maglia di Madama. Che ora vorrebbe anche tornare a vincere come negli anni ’80, anche in campo europeo.