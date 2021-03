Marchisio Sindaco di Torino? La proposta del PD, l’ex Juve ci pensa: “Se la mia città ha bisogno io ci sono”

MARCHISIO SINDACO DI TORINO: CON LE AMMINISTRATIVE A OTTOBRE SI PUO’ FARE – Claudio Marchisio, a Torino, non è mai stato dimenticato. I tifosi della Juve ancora lo rimpiangono, e inorridiscono a vedere la sua maglia numero 8 deturpata addosso al gallese Aaron Ramsey: ma certamente anche i supporter del Toro non l’hanno scordato, vista la predisposizione del Principino bianconero nel segnare ai granata, nei derby cittadini. Dopo la sfilza di infortuni che l’ha colpito tra il 2016 e il 2018, Marchisio decise di smettere col calcio: quindi, l’esperienza da opinionista in Rai e da imprenditore, oltre che da genitore a tempo (quasi) pieno negli ultimi due-tre anni. Ora, però, all’orizzonte c’è una nuova possibilità: quella di diventare Sindaco della sua città, quella Torino che mai l’ha dimenticato.

Marchisio Sindaco di Torino: la proposta arriva da Zingaretti, lui ci pensa seriamente

Sono di una settimana queste parole, rilasciate da Claudio Marchisio durante una conferenza stampa di presentazione di un centro medico del quale è socio: “Ogni giorno mi piace fare politica, con gli amici a cena oppure a casa. Ho bisogno di imparare ed è giusto che faccia un mio percorso esterno al mondo dello sport. Sarei il primo a dire sì se ci fosse bisogno per il Piemonte e Torino“.

Marchisio non ha mai fatto mancare, da diverso tempo, il suo supporto a cause sociali di svariato tipo, non solo relative alla propria città ma anche di più ampio raggio. Ora, a quanto pare, lo stesso segretario del Partito Democratico Zingaretti avrebbe intenzione di portare la sua candidatura alle amministrative torinesi: con la Appendino che sta per chiudere il suo mandato (probabilmente ad ottobre 2021, data in cui verranno spostate le elezioni), vedere Claudio Marchisio Sindaco di Torino potrebbe davvero non essere fantascienza. Come detto, appunto, il Principino è appassionato di politica e, come riportato da La Stampa, avrebbe tutto il tempo per prepararsi e organizzare la campagna elettorale. Una cosa è certa: i tifosi juventini lo voterebbero quasi in massa.