Parma-Roma, probabili formazioni: giallorossi col tridente e solita staffetta Mayoral-Dzeko

PARMA-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

Al Stadio Ennio Tardini di Parma, i Crociati ospiteranno una Roma piena di indisponibili, ma ricca di entusiasmo dopo la super vittoria in Europa League. Il match di domenica 14 marzo 2021 ore 15 verrà arbitrato da M. Piccinini.

Il Parma è in piena zona retrocessione, diciannovesima posizione con appena 16 punti conquistati da inizio campionato. Un vero disastro per i Ducali che dovranno cercare più vittorie fino al termine del campionato per restare in Serie A. La formazione di D’Aversa ha recuperato tre giocatori importanti: Conti, Bani ed Hernani. Per l’allenatore sono indisponibili Kucka e Nicolussi. Il Parma dovrebbe essere schierato con un 4-3-3. Tra i pali Sepe, sostenuto in difesa da Conti e Pezzella ai lati, al centro con Osorio e Bani. Il centrocampo affidato a Hernani, Brugman e Kurtic. Attacco con i soliti 3: Karamoh, Mihaila e Gervinho.

La Roma arriva da un risultato importante in campionato e una grande vittoria in Europa, i giallorossi arrivano carichi al Tardini. Molte assenze tra le file giallorosse, a Zaniolo si sono aggiunti Juan Jesus, Smalling, Vereotut e per ultimo Mkhitaryan H. Zaniolo verrà valutato dopo la sosta delle Nazionali, Smalling sarà pronto la prossima settimana. Veretout valutato tra qualche settimana. Paulo Fonseca dovrebbe schierare la solita formazione: estremo difensore Pau Lopez; in difesa con Ibanez, Cristante e Kumbulla. Centrocampo composto da Karsdorp e Spinazzola sulle fasce; centrali Villar e Diawara. Tridente in avanti con Pellegrini, El Sharaawy e Mayoral.

I precedenti tra Parma-Roma sono 51: 31 vittorie dei giallorossi, 10 pareggi e 10 vittorie dei crociati.

Parma-Roma, probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Mihaila, Gervinho. All. D’Aversa

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Sharaawy, Mayoral.